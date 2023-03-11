Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'un Yakaket ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Doğuş Can Bayıldım(26) idaresindeki 57 AK 155 plakalı otomobil, balık fabrikasından ana yola çıkış yapan Volkan Çakır'ın kullandığı 16 DR 907 plakalı otomobile çarptı. Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden 57 AK 155 plakalı otomobil sürücüsü refüjde bulunan aydınlatma direğine vurdu.

Kazada sürücü Doğuş Can Bayıldım, otomobilde bulunan Gülçin Çekmez( 45), Rabia Şen, Dilara Kurum(22) , Mihra Alisya Kurum (3) ve Behçet Şen (31) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Behçet Şen Alaçam Devlet Hastanesine, diğer 5 yaralı ise Bafra'daki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.