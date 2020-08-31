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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Kübra Genç (27) idaresindeki 38 SY 638 otomobil, önünde giden ve Kolay Kavşağı'nda şerit değiştirdiği iddia edilen Ayhan Demirci'nin (42) kullandığı 55 ACT 252 otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Ayhan Demirci, Kübra Genç ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Şehri Demirci (43), Güllünur Demirci (19), Mustafa Demirci(18), Burcu Öztürk(20), Merve Alan (26) ve Yüsra Emin(26) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor

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