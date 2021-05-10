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Samsun'da iki taksi çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da iki ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Gülay idaresindeki 55 T 0061 plakalı taksi ile Selahattin Ayan'ın kullandığı 55 T 0391 plakalı taksi çarpıştı. Kazada 55 T 0391 plakalı taksideki Suriye uyruklu yolcu Rabab Atiyahzamılzam yaralanarak, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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