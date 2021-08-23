Samsun'da ilk ‘akıllı kavşak' devreye girdi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da trafik sıkışıklığını yüzde 52 oranında rahatlatacak ‘akıllı kavşak' (adaptif kavşak) uygulamasının ilki faaliyete geçti.

Akıllı şehir uygulamaları kapsamında ASELSAN ile trafik konusundan proje imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilk akıllı kavşağına kavuştu. Araç yoğunluğuna göre kavşaklardaki araçlara geçiş önceliği veren sistem, Atakum ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyete geçti. Toplam 109 kavşakta uygulanacak akıllı kavşak sisteminde yapay zeka ve görüntüleme sistemleri de kullanılırken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kavşaklarının tamamının 2021 yılının sonunda tamamlanacağını ifade etti.

“İlk akıllı kavşak tamamlandı, 109 kavşağın tamamı önümüzdeki yıl bitecek”

109 kavşakta adaptif kavşak uygulamasına geçileceğini söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Yakın geçmişte ASELSAN ile proje kapsamında ihale yapmıştık. ASELSAN Samsun'da ilk etapta 109 kavşakta görüntülenme sistemleri ve yapay zekanın kullanıldığı ‘akıllı kavşak' diye ifade ettiğimiz adaptif kavşak inşasına başladık. Akıllı şehir uygulamalarımızın en önemli parçası da bunlar. 1 tane kavşağımız Atakum'da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde tamamlandı. Şu anda da hizmete alındı. 4 tane kavşakta da yapma işlemi devam ediyor. Arkasından 109 kavşağın tamamını önümüzdeki yılın sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Proje ile birlikte trafik yüzde 52 oranında rahatlayacak”

Mevcut trafik yoğunluğunun projenin tamamlanması ise yüzde 52 oranında rahatlayacağına dikkat çeken Mustafa Demir, “Samsun denize paralel yapılaşan bir şehir. Bir ucundan bir ucuna yaklaşık 35-40 kilometreye yakın bir sahile yayılan bir şehir. Dolayısıyla ulaşımda önemli olan bizim Atatürk Bulvarı üzerinde ana ulaşım arterimizi o sağlıyor. Samsun'da da bizim şu andaki en önemli problemimiz; özellikle pik saatlerde ciddi bir trafik sıkışıklığı söz konusu oluyor. Amacımız bunları gidermek. Otoparklar ile ilgili de çalışmalarımız var. Otopark problemlerinin de trafik sıkışıklığına katkı sağladığını görüyoruz. Şu andaki mevcut kavşak sistemi; küçük göbekli kavşaklar. U dönüşü hemen hemen hepsinden olan kavşaklar. Bu projemizle bunları yüzde 52 oranında rahatlatıyoruz. Yani şu andaki trafik sıkışıklığının yüzde 52 daha rahatladığını düşünelim. Bunun zaman ve kullanım olarak yansıması çok daha fazla olacak” diye konuştu.

“Anlık radarlar kalkacak, hız koridorları oluşturuyoruz”

Hız koridorları oluşturarak, anlık radarları kaldıracaklarını da dile getiren Demir, şunları söyledi:

“Özellikle yan yolu da karayolları ile görüşerek hazırladığımız projede bizim mevcut ana artere eklemlendirmiş olduk. Projede çok dikkat ettiğimiz bir konu da görüntüleme sistemleri ile anlık radarları da kaldırıyoruz. Hız koridorları oluşturuyoruz. Hız limitlerini de bir tık yukarıya çıkarttık. Samsun'a çok ciddi anlamda denize paralel Samsun'un ana merkezindeki ana arterlerin ulaşımı ciddi anlamda rahatlatmış olacağız.”