Samsun'da ilkbahar şap aşılama programı başlıyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2022 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında yapılacak olan Şap Aşılama Programı'nın 1 Şubat-31 Mart tarihleri arasında tamamlanacağını duyurdu.

5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince; yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmalarının zorunlu olduğunu belirten Müdür İbrahim Sağlam, aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2022 yılı için işletme başına 20 bin 706 TL idari para cezası uygulanması hükmünün de yasada yer aldığını belirtti.

Şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyeceği ve veteriner sağlık raporu düzenlenmeyeceğini de belirten Sağlam, üreticileri hayvanlarına şap aşısı yaptırmaları ve ayrıntılı bilgi almaları için il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmeye davet etti.