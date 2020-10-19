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Samsun'da İlyasköy Polis Merkezi taşındı

Samsun’da İlyasköy Polis Merkezi farklı mahalledeki yeni yerindeki hizmet vermeye başladı.

Samsun'da İlyasköy Polis Merkezi farklı mahalledeki yeni yerindeki hizmet vermeye başladı.


İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde uzun yıllardır hizmet veren İlyasköy Polis Merkezi, eski Selahiye Polis Karakolu ile eski Çocuk Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak'taki yeni yerinde bugün hizmet vermeye başladı. 22 mahallenin bağlı olduğu polis merkezi tadilat yapılıp yeni eşyalar alınarak modern hale getirildi.


Eski İlyasköy Polis Merkezi binasının da yıkılarak yeninin emniyet tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

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