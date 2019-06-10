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Samsun'da “İmar Barışı” başvuruları 62 bine ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde son aya girilirken Samsun’da Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 62 bine ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde son aya girilirken Samsun'da Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 62 bine ulaştı. Düzenlemeden ise 242 milyon lira kaynak elde edildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya konulan ve imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesi başvuruları devam ediyor. Düzenlemeden faydalanmak için vatandaşların yapması gereken ödemelerde son haftaya girilirken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde de hareketlilik devam ediyor. Yetkililer başvuru yapacak vatandaşlara hem yardımcı oluyor hem de bilgilendiriyor.



62 bin kişi düzenlemeden yararlandı


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Haziran ayı itibariyle Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 62 bin 511'e ulaştı. Bunların 20 bin 868'ini bağımsız bölüm oluştururken binanın tamamı için başvuranların sayısı ise 41 bin 643 kişi oldu.



242 milyon lira kaynak elde edildi


62 bin 511 kişinin başvurmasıyla ise toplamda 242 milyon 581 bin lira lira kaynak elde edildi. İmar Barışı düzenlemesi başvuruları ödemelerinin 15 Haziran'da, başvuruların ise 31 Haziran'da sona ermesi planlanıyor.

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