Samsun'da 'İmar Barışı'ndan 60 bin kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinden Samsun'da Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 60 bine ulaşırken düzenlemeden 229 milyon lira kaynak elde edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 Haziran'da uygulamaya konulan ve imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesi başvuruları devam ediyor.

60 bin kişi düzenlemeden yararlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Mart ayı itibariyle Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 60 bin 432'ye ulaştı. Bunların 20 bin 268'ini bağımsız bölüm oluştururken binanın tamamı için başvuranların sayısı ise 40 bin 164 kişi.

229 milyon lira kaynak elde edildi

60 bin 432 kişinin başvurmasıyla ise toplamda 229 milyon 924 lira kaynak elde edildi. İmar Barışı başvuru sayısında ise Samsun Türkiye genelinde 15. sırada yer aldı.

İmar Barışı düzenlemesi başvurularının 15 Haziran 2019'da sona ermesi planlanıyor.