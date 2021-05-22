Samsun'da imece usulü dikilen fidanlar yarınlara nefes olacak

İlkadım Belediyesi, Karasamsun Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen "Doğayı Sev, Yeşili Koru” etkinliğinde vatandaşlar çevrelerinin daha güzel ve yaşanabilir olması için ağaç dikme imecesi gerçekleştirdiler.

Etkinlikte İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan vatandaşlar tarafından 42 fidan dikildi. Site sakinleri çevrede bulunan dik yamaca diktikleri fidanlara çocuklarının isimlerini verdiler. Dikim etkinliğine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Coşkun ve Karasamsun Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım da kendi elleriyle kazdığı toprağa adlarının yazılı olduğu fidanların dikimini gerçekleştirdiler. Etkinlikte çocuklar da eğlenceli anlar yaşadı. Bir yandan toprak ile oyun oynarken diğer taraftan fidan dikimine katıldılar.

“Yaşanabilir yeşil bir İlkadım”

"İlkadım ilçemizi her geçen gün güzelleştirmeye, yeşil alanlarımızın sayılarını artırmaya devam ettirmek adına İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'ın büyük katkı ve destekleri ile yaşanabilir bir İlkadım için özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Coşkun, ”Burada site sakinlerimiz ve mahalle muhtarımızın katılımları ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Doğa, yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinedir. İlkadım Belediyesi olarak bu düşünceyle yarınlarımıza yatırım yapıyor; çevremizi, doğamızı korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu tip etkinliklerle ilçemizi hep birlikte yeşillendirecek, her fidanla yarınlarımıza nefes olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ekolojik dengede ağaçların önemine dikkat çekmek istedik”

Etkinliğin oluşmasında büyük katkı ve desteği olan site sakinlerinden Arzu Karagöl ise, "Ağaç dikme imecesine tüm site sakinlerinin eş ve çocuklarıyla katılımlarını sağladık. Ağaç dikme çalışmasına katkı sağlayan İlkadım Belediye Başkanımıza ve mahalle muhtarımız Hüseyin Yıldırım'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki asıl amacımız ekolojik dengenin kurulmasında tüm canlıların yaşam alanı bulması için ağaçlandırmanın önemi dikkat çekmek, dikilen fidanlara çocuklarımızın isimlerini vererek, fidanların bu sayede daha iyi korunmasını ve sahiplenilmesini sağlamaktı" şeklinde konuştu.