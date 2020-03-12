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Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaatın 4.

Samsun'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan bir işaatta bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Haki Uzgul (44) çalıştığı inşaatın 4. katından düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Haki Uzgul yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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