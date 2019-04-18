Samsun'da Iraklı şahıs DEAŞ'tan tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu Ahmet H.A.T. (27) ve B.H.M.A.H.'yı gözaltına almıştı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemeye ifade veren B.H.M.A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ahmet H.A.T. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.