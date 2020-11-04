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Samsun'da iş adamı 24 adet tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalandı

Samsun’da bir iş adamının lüks dairesinde ve garajdaki aracında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.

Samsun'da bir iş adamının lüks dairesinde ve garajdaki aracında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki bir lüks apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş adamı İ.G.'nin ikametinde ve aracında saklamış olduğu silahları irtibat kurmuş olduğu şahıslara sattığı bilgisini alması üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. İş adamı lüks sitedeki dairesinde ve garajındaki aracına gizlenmiş 23 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet antika olduğu değerlendirilen tabanca, 33 adet şarjör, 6 bin 950 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazmalı Kur'an-ı Kerim elde edildi.


Olayla ilgili iş adamı İ.G., 6136 SKM silah ticareti yapmak ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal operasyona katılan ekipleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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