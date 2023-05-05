İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun’da 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 5 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen E.C. ve V.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.C. ve C.C., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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