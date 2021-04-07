Samsun'da izolasyonu ihlal eden 14 kişiye idari işlem

Samsun'da 06 Nisan Salı günü 92 bin 896 HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 14 kişiye idari işlem uygulandı.

Ayrıca korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları sonucunda Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 83 bin 100 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden 14 kişi yakalandı. Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 751 kişi ikametlerinde denetlendi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 bin 796 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. İzolasyon kuralını ihlal eden vatandaş bulunamadı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 617 şahıs ikametlerinde denetlendi.

32 bin 408 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 38 aranan kişi yakalandı

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları yapıldı. Samsun'a takviye gelen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile HES Kodu denetimleri devam etti. Bu uygulamalar sonucunda; 32 bin 408 kişinin GBT sorgusu yapılarak 38 aranan kişi yakalandı. 17 kişiye adli işlem yapıldı. 35 kişiye idari işlem yapılarak 17 bin 581 TL para cezası uygulandı. 1992 araç kontrol edildi. 16 araca cezai işlem yapılarak 12 bin 232 TL para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. 891 iş yeri kontrol edildi. 2 adet av tüfeği, 7 adet mermi, 10 adet kesici/delici alet, 23,05 gram kannabinoid, 84,75 gram metamfetamin, 0,01 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 266 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Trafik yönünden 3 bin 250 araç ve sürücü kontrol edildi, 765 araç ve sürücüye 303 bin 764 TL cezai işlem uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.