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Samsun'da jandarma 265 adet sikke ele geçirdi

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 265 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 265 adet sikke ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Zafer Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 265 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor.

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