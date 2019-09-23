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Samsun'da jandarma 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi

Samsun’da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Salıpazarı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 5 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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