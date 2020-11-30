Samsun'da jandarma ekipleri 12 kilo esrar 966 adet sentetik hap ele geçirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından toplam 10 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde silah ve etil alkol ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam, İlkadım, Çarşamba, Atakum, Canik ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede başarılı çalışmalar yürütüldü.

Toplam 10 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınarak 12 kilo 451 gram kubar esrar maddesi, 966 adet sentetik uyuşturucu hap, 24 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız makinalı tabanca, 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 49 adet tabanca fişeği, 37 adet 1 litre etil alkol, 4 adet 1 litre etil alkolden imal edilmiş içki, 1 adet sıfırlama aparatı ve 2 adet metamfetamin içme aparatı ele geçirildi.

Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde 20 Kasım günü şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 30 gram kubar esrar maddesi, 10 gram kenevir tohumu ve 3 adet ruhsatsız ev tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde 20 Kasım günü şüpheli 2 şahsın kalmış olduğu otel odası ile aracında dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde; otel odasında 284 adet araçta ise 447 adet olmak üzere toplamda 731 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde 21 Kasım günü icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 2 şahsın şüpheli hareketleri sonucu yapılan üst aramalarında 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde 22 Kasım günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 210 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde 23 Kasım günü şüpheli 1 şahsın yapılan üst aramasında, 224 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde 23 Kasım günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile yapılan üst araması neticesinde, 14 gram kubar esrar maddesi ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde 24 Kasım günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi ile Azay Mahallesi'nde 25 Kasım günü şüpheli 3 şahsın 5 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği “Tumba” ile yapılan arama neticesinde 1 kilo 344 gram kubar esrar maddesi, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız makinalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet tabanca fişeği, 1 adet sıfırlama aparatı, 2 adet metamfetamin içme aparatı, 37 adet 1 litre etil alkol ve 4 adet 1 litre etil alkolden imal edilmiş içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 26 Kasım günü şüpheli 2 şahsa ait araç ile ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 14 gram kenevir tohumu ve 25 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde 27 Kasım günü şüpheli 1 şahsa ait araç ile ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 10 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ile 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.