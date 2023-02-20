Samsun'da jandarma kaçak tütün mamülleri ve içki ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri bir işyeri ve evde yapıkları aramada kaçak tütün mamülleri ve içki ile etil alkol ele geçirdi,

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, JASAT ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, müşterek yaptıkları çalışma sonucu ilçenin Orta Mahallesi'nde bulunan A.Ö.'ye ait işyeri ve evine operasyon düzenledi. A.Ö.'nün işyerinde, evinde ve aracında yapılan aramada, 10 litre bandrolsüz viski, 523 paket 6 ayrı marma bandrolsüz sigara ve 2 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili A.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.