Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Samsun'da jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeni eğitim öğretim yılının yüz yüze açılmasıyla beraber okullarda korona virüs denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise servis şoförleri, rehber personel ve öğrencilere yönelik trafik kontrolü gerçekleştirdi.

Sorumluluk alanında bulunan okulların çevresinde gerekli tedbirleri alan jandarma ekipleri, okul servislerini de denetledi. Ekipler, uygulama noktalarında servis araçlarını durdurarak servis şoförlerine korona virüs tedbirlerine ve kazaları engelleyebilmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulundu.

Okul bölgelerindeki tedbirlerin ve servis denetimlerinin yıl boyu devam edeceği belirtildi.