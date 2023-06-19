İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da jandarma tarafından 280 bin 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından, izinsiz ekilen 280 bin 720 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından, izinsiz ekilen 280 bin 720 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda ilçesinin Kaleköy Mahallesi'ndeki bir tarlaya operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 280 bin 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. "izinsiz kenevir ekmek" suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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