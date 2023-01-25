Samsun'da jandarmadan kaçak içki operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 2 ayrı araçta yapılan aramada toplam 411 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekkeköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu ilçenin Organize Sanayi Sitesinde 2 ayrı araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araçlar içinde piyasa değeri 250 bin lira olan toplam 411 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili F.G ve S.B hakkında yasal işlem başlatıldı.