Samsun'da jandarmadan kaçak makaron operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir iş yeri ve depoya düzenlenen baskında çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptıkları müşterek çalışmalar sonucu İ.Y.'ye ait iş yeri ile depoya operasyon düzenledi. Jandarma dedektör köpeğinin de görev aldığı aramalarda 49 bin 55 dal dolu makaron, 29 bin 156 dal boş bandrolsüz makaron, 255 paket kaçak sigara ve 16 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.