Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Oğuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda F.A., Y.P. ve M.P.'nin ikametlerine ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada F.A. 883 gram kubar esrar maddesi ve 2 kök kenevir bitkisi, Y.P. 13 gram kubar esrar maddesi ve M.P. ise 15 gram kubar esrar maddesi ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.