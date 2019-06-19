Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri mısır tarlasına yaptığı operasyonda 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Oymalı Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat bilgiler doğrultusunda mısır tarlasına operasyon düzendi. Mısır tarlası içinde gizlenilmiş vaziyette ekili 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili N.T. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.