Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Canik ve Terme ilçelerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle Canik ve Terme ilçelerinde uyuşturucu mücadele kapsamında çalışma başlattı. Terme'nin Miliç Mahallesi'nde C.Y. ile Ü.S. 38 gram esrar maddesi, 13 gram kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ile yakalandı. Canik'in Dereler Mahallesi'nde ise U.E. 17 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, C.R. de 7 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile yakalandı.