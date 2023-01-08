İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da kaçak 9 bin 580 dal makaron ve 2,5 kilo tütün ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi tarafından bir işlerine düzenlenen operasyonda toplam 9 bin 580 dal kaçak makaron ve 2,5 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından bir işlerine düzenlenen operasyonda toplam 9 bin 580 dal kaçak makaron ve 2,5 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin dal bandrolsüz boş makaron, 7 bin 580 dal doldurulmuş makaron sigara ve 2,5 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.M. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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