Samsun'da kaçak cep telefonu ve adaptörü ele geçirildi

Samsun'da gümrük kaçağı cep telefonları ve şarj kabloları ile adaptörü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 5 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile 258 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu şarj kablosu ve adaptörü ele geçirdi. Şüpheli F.Ö. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.