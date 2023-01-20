İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, Havza ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ilçede bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 19 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 605 adet şarj aleti, kılıf ve ekran koruyucularından oluşan cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Şüpheli Ş.A. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.