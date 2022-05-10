Samsun'da kaçak içki ve cinsel içerkli ürün ele geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir araç ile bir depoya düzenledikleri operasyonda kaçak içki ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri sapmasında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolundaki petrol istasyonunda durdurulan araçta arama yapıldı, Adalet Mahallesi'ndeki depo ve bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 8 adet mermi, 270 adet çeşitli ebatlarda sahte bandrollü rakı, 35 adet gümrük kaçağı viski, 1 adet 1 litrelik etil alkol, 748 adet cinsel içerikli ürün (hap, jel, içecek) ve 17 adet gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

Olayla ilgili S.D. hakkında 5607 ve 6136 sayılı Yasalara muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.