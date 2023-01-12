Samsun'da kaçak makaron, TAPDK bandrolü ve boş sigara paketleri ele geçirildi

Samsun'da KOM polisi tarafından bit araçta yapılan aramada 11 bin 200 dal dolu makaron, 1000 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ve 1000 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Atakum ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde durdurulan 55 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 11 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara, 1000 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ve 1000 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A. A. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.