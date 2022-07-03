Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Samsun'da bir iş yeri ve depoya baskın düzenleyen polis kaçak tütün mamulleri ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "kaçak tütün" ihbarı üzerine, bir şahsa ait işyeri ve deposuna baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 68.22 kilo açık tütün, 14 bin 767 adet bandrolsüz dolu makaron, 23 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.