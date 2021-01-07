İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Samsun’da bir iş yeri ve deposuna yapılan baskında kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Samsun'da bir iş yeri ve deposuna yapılan baskında kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde ve iş yerine ait depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 6 paket açılmış vaziyette kıyılmış tütün, 52 bin 880 dal makaron sigara, 80 adet sökülmüş bandrol ve 70 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.