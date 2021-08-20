Samsun'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile ilgili suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde yapılan çalışma sonucunda bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 10 bin 300 dal doldurulmuş makaron, 33 adette toplam 4 kilo 600 gram açık nargile tütünü, toplam 6 kilo 450 gram bandrolsüz tütün, 23 bin 360 gram faturasız nargile kömürü ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjöre basılı 6 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.