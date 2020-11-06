İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da kaçak tütün ve makaron sigara ele geçirildi

Samsun’da polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Samsun'da polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada, S.G.'ye ait işyerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 18 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara ve 85 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.