Samsun'da kadın emeği ekonomiye dönüşüyor

Samsun'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Kadın Emeğine Dair Herşey sloganıyla açılan "Çarşı 1919" mağazasında kadınlar ürettikleri el emeği ürünleri ekonomiye kazandırıyor.

Yaptıkları ürünleri kendi tespit edip satışını yapan 100 kadın, Çarşı 1919 mağazasında ürettikleri ürünleri tanıtıyor. Kadın emeğinin ekonomiye dönüştüğü bu mağazada kadınlar aile ekonomisine katkı vermelerinin yanı sıra hediyelik eşya sektörüne de yeni bir soluk getirdi.

Kadınların burada yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirten Samsun Valisi Osman Kaymak yaptığı Çarşı 1919 mağazası ziyaretinde, “Kadınlarımız çok çalışkan ve güzel işler ortaya koyuyorlar” dedi. Kaymak, “Kadınlarımız hayata katılmalı eşinin yanında olmalı ve üretken olması lazım ve ayakta durabilmesi lazım. O yönüyle de kadınlarımız bugün burada bunu gösteriyorlar" diyerek kadın el emeği ürünlerinin sergilendiği mağazanın daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çarşı 1919 mağazasını gezerek yapılan ürünleri inceleyen Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz yer tahsisi yaptığı için teşekkür etti. Ziyarette Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birim Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, Vali Kaymak'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kınık yaptığı bilgilendirmede, “Valimiz önderliğinde yaptığımız toplantılarda kadının ekonomik hayata daha aktif katılması için hediyelik eşya sektörünün ön plana çıkması gerektiğini belirledik. Bizde bu çalışmalar üzerine Samsun'da bu alana yönelik potansiyeli olan kadınları tespit ettik ve yaklaşık 100 kadını bir araya getirerek Çarşı 1919 adında Samsun'da bugüne kadar açılmış il kadın emeği pazarını oluşturduk. Şu anda burada 97 kadın buradan aktif olarak yararlanıyorlar. Her kadın yönetimini kendi kurdu. Kendileri işletiyorlar. Ürünlerini kendi tespit ediyorlar. Satışları kendileri yapıyorlar. Bu konuda en büyük desteğimiz de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu yeri bize ücretsiz olarak tahsis etmesi oldu” diye konuştu.

Çarşı ile ilgili hedeflerden bahseden Vali Kaymak, “Aslında hedefimizde şudur buranın daha da büyütülmesini istiyoruz. Çünkü Samsun'da çok sayıda kadınımız bu tür faaliyetler içerisinde bulunuyorlar. Bir dernek kooperatif şirketleşme şeklinde de kendilerinin çalışması var. İnşallah kooperatif kurup da daha büyük çaplı hatta sosyal medyadan da satış yapabilecek şekilde bunu büyütebilirler. Bizde her zaman kendilerinin yanında olacağız“ şeklinde konuştu.

Ziyarete Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın katıldı.