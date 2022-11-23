Samsun'da kadın kuaförlerinin uyguladığı fiyat tarifesine yüzde 50 zam

Kadın kuaförleri ve güzellik merkezilerinin müşterilerine uyguladığı fiyat tarifesine 4 yıl sonra ilk kez zam geldi. Başkan Savaş Kiraz, artan maliyet ve masraflar nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, uyguladıkları zam oranının vatandaşlar düşünülerek olması gereken miktardan az tutulduğunun altını çizdi.

“Kuaför ücretlerine yüzde 50 zam yapmak zorunda kaldık”

Son zammı 4 yıl önce yaptıklarını dile getiren Savaş Kiraz, “Birçok sektörde olduğu gibi biz de zam yapmak zorunda kaldık. Kuaför ve güzellik salonlarının temel ihtiyaçları olan elektrik, su, işçi maliyetleri ve masraflar oldukça arttı. Geçen yıl 600 TL elektrik faturası gelen bir işletmeye 3 bin TL gelmeye başladı. Ayrıca kadın kuaförlerinin kullandığı birçok ürün ithal ediliyor. Dolayısıyla döviz de artınca zam almak zorunda kaldık. Biz en son 4 yıl önce tarifelere zam yapmıştık. Esnafın ayakta durması için zaman yapmak zorunda kaldık. Boya gibi malzeme kullanılan işlerde zamlar yüzde 60-70 oranında, kesim gibi malzemenin az kullanıldığı işlemlerde ise yüzde 30 oranında fiyatlara zam geldi. Ortalamaya baktığınızda eski fiyatlara oranla yüzde 50 civarında bir zam yapmış olduk. Bu zam bile normalde eskiye göre esnafı kurtarmıyor. Çünkü kuaförleri etkileyen kalemlere yüzde 100'ün üzerinde zamlar geldi. Biz, vatandaşımızı da düşünerek yüzde 50 oranında bir zammı yapmayı uygun gördük. Bu hassasiyetlerinden dolayı üyelerime de teşekkür ediyorum” dedi.

“Saç dibi boyama 250, saç kesme 150 ve kaş alma 70 TL oldu”

Yeni fiyat tarifesine göre artan bazı işlemler hakkında bilgi veren Kiraz, “Kadın kuaförlerinde yeni zamlarla birlikte fön işlemi 70 TL'ye yükseldi. Eskiden 40 TL'ye yapıyorduk. Saç dip boyama işleminin fiyatı 250 TL'ye çıktı. Bir tüp boya şu anda 100 TL. Bazen boyamada 1,5 tüp kullanılıyor. Kaş alma 70 TL, kısa saç boyama 300 TL, saç kesme ücreti de 150 TL'ye yükseldi. Bu fiyat tarifesi üst limittir. Yapılan işleme göre kuaförler bu fiyatların belli bir oranda altına kanunen inebiliyor. Bu fiyat tarifesi, müşterilerin aldığı hizmetin karşılığını görmesi içindir. İşletmeler bu tarifelerin üstüne çıkamaz ama altına hizmet verebilir. Tarifeye saç kesme 150 TL yazdık diye her işletme tüm saç kesimlerinden 150 TL alacak diye de bir algı oluşmasın” diye konuştu.

Kadın kuaförlerin yeni fiyat tarifesi

Tarifeye göre Samsun'daki kadın kuaförlerinde saç kesim 150 TL, fön 70 TL, perma (kısa saç) 500 TL, dip boyama 250 TL, saç boyama (uzun saç) 450 TL, röfle (kısa saç) 600 TL, balyaj (kısa saç) 750 TL, topuz 200 TL, gelin saçı 1500 TL, kına saçı 750 TL, pedikür 180 TL, manikür 120 TL, normal majyaj 150 TL, bıyık alma 70 TL, ağda 300 TL, kirpik takma 150 TL, saç yıkama 40 TL ve saç örme ise 75 TL olarak belirlendi.

Güzellik salonlarının yeni fiyat tarifesi

Güzellik salonlarındaki yeni fiyat tarifesi ise tüm vücut lazer epilasyon 4000 TL, tüm vücut ağda 300 TL, ipek kirpik 500 TL, protez tırnak 500 TL, kalıcı kaş kontürü 1200 TL, kalıcı dudak kontürü 1000 TL, klasik cilt bakımı 400 TL, masaj 450 TL, kalıcı oje jel 150 TL, el parafin 500 TL, bölgesel yağ yakımı 1000 TL ile 3000 TL arası, yosun bakım 700 TL, yüz alma 80 TL ve iğneli epilasyonun dakikası ise 5 TL olarak ücretlendirildi.