Samsun'da kahvehanede oyun yasağına çözüm olacak proje

Samsun'da kahvehanelerde oyun yasağını bitirerek hijyenik bir şekilde oyunların oynanmasını sağlayacak proje geliştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim görevlisi Mustafa Türkmen ve kahvehane sahibi Yavuz Selim Çakırtaş tarafından geliştirilen prototip düzenlenen etkinlikle basına tanıtıldı. Etkinlikte temsili bir şekilde bir oyunun nasıl olacağı gösterildi. Virüs geçirmez bir oyun sistemi anlatılarak yetkililerden bu uygulamayı değerlendirmesi istendi. Anlatılan sistem de şöyle: Kahvehanelerde masa örtüleri tek kullanımlık olacak. Okey taşları her oyundan sonra dezenfekte edilecek. Oyunlar tek kullanımlık eldivenle oynanacak. Sık sık da dezenfektan ikramı yapılacak. Hazırlanan prototipin masalarda kullanılması ile de virüsün geçme şansı sıfıra indirilecek.

Bu sistemde yancıya yer yok

Yalnız bu konuda en çok üzülecekler ise yancılar olacak. Çünkü bu sistemde yancıya yer yok. Prototip bir masayı ortadan dörde bölüyor. Yapılan bölme işlemiyle fiziksel mesafe sağlanıyor. Asetat kağıdı ile ile oyuncular birbirini görürken, hava geçişine ise engel olunuyor. Herkes masanın kendi bölümünde maske ve tek kullanımlık eldiven takarak oyununu oynarken, masanın ortasında yer alan boşluktan dezenfekte edilmiş taşlar değiş tokuş edilebiliyor.

Yavuz Selim Çakırtaş, “Kahvehaneler açıldı yalnız oyunlar yasak. Biz de bugüne kadar hiçbir şekilde oyun oynatmadık ama oyunların yasak olması da tabii ki bizlerin belini büküyor. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünerek üniversiteden bir hocamızın da yardımıyla böyle bir proje geliştirdik. Bulduğumuz sistemde kesinlikle birbirine nefes geçme olayı yok. Okey oyunları ve iskambil oyunlarında oyuncularımız eldiven takacak. Eldivenler tek kullanımlık olacak ve daha sonra çöpe atılacak. Bu sistemde virüsün bulaşma şansı ortadan kalkıyor. Günlük ortalama 8-10 oyun oynatsak bile bunun bizim için yeterli olacağını düşünüyoruz” dedi.

Öğretim görevlisi Mustafa Türkmen, “Pandemiden dolayı kapalı mekanlarda yemenin, içmenin, oyun oynamanın yasak olduğu bir dönemde ne yapabiliriz diye düşünürken inceledik. Bankalarda araya paravanlar konuldu, restoranlarda araya paravanlar konuldu. İnsanlar rahatlıkla maskelerini takmadan, yemeklerini yiyip işlemlerini yapabiliyorlar. Biz de bu olayı kahvehanede nasıl yapabiliriz diye bir proje geliştirelim dedik. Ahşaptan bir şase içerisine, bir buçuk milim kalınlığında asetat kullanılarak hem nefesin hem olabilecek mikrobun geçmesini engelleyecek kalın bir malzemeyle bu şekilde bir düzenek kurduk. Banka ve restoranlar ne kadar emniyetliyse bu da o kadar emniyetli. Böyle bir sistem dahilinde kahvehanelerde de artık insanların yavaş yavaş oyun oynayarak stres atma olayını gerçekleştirmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.