Samsun'da kamyon otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da kavşakta kamyonun otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Gönülan (31) idaresindeki 63 BA 163 plakalı kamyon, kavşakta yola karşıya geçmek isteyen Emine Saliha Sevgi (19) yönetimindeki 55 ACM 201 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil orta refüje fırlayıp ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Emine Saliha Sevgi ile annesi Fatma Sevgi (51) ile kardeşi Ayşe Ebrar Sevgi (8) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralananların eski Samsun Vergi Dairesi Başkanı Şuayip Sevgi'nin kızları ve eşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.