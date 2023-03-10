Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Demirarslan Mahallesi Çarşamba-Salıpazarı karayolu üzeri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P.'nin (39) kullandığı 55 DP 779 plakalı kamyonet ile A.Ş.(51) yönetimindeki 55 LN 272 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile S.Ş(48) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.