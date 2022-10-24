Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 67. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U. idaresindeki 05 RA 643 plakalı kapalı kasa kamyonet, Salih Ö. yönetimindeki 06 CUZ 693 çekici ve 06 PUP 85 dorse plakalı tıra çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ali U., ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.