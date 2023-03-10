Samsun'da kamyonet kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Samsun'da kamyonetin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Çetinkaya idaresindeki 55 RF 093 kamyonet, tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve annesi Fatma Çetinkaya yaralandı. Yaralılar ambulansta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.