İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da kamyonet kamyonla çarpıştı: 6 yaralı

Samsun’da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi DSİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde S.S. (37) yönetimindeki 55 HK 874 plakalı kamyonet, kavşaktan yolun karşısına geçtiği esnada Samsun istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 25 HA 119 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette bulunan sürücü S.S. ile Dursun S., Hanife S., Zehra S., Yavuz Efe S. ve Berrin S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.