Samsun'da kamyonet kırmızı aşıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

Samsun'da kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun Ankara karayolu üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Yiğit idaresindeki 55 DM 360 plakalı Fiat marka kapalı kasa kamyonet, ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Emrah Aakçak yönetimindeki 34 YV 893 plakalı Hyundaı marka otomobile arkadan çarptı. Kazada Yüksek Akçay (58) ve Fatma Akçay (55) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.