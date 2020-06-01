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Samsun'da kamyonet kırmızı ışıkta otomobile çarptı: 4 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonetin kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Derecik Mezarlığı kavşağında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Bilen idaresindeki 55 UE 923 plakalı kapalı kasa kamyonet kırmızı ışıkta durmak isteyen Yaşar Kısacık'ın kullandığı 34 LP 2262 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Selma Tombaş, Saadet Bilen, Murat Bilen ve Arife Bilen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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