Samsun'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yörük idaresindeki 55 LY 803 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halindeki Mustafa Altun'a ait 34 BTK 166 otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Emine Altun yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.