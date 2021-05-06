Samsun'da kamyonet su kanalına uçtu: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan kamyonetin su kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kelikler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başaran Ö. idaresindeki 55 VH 248 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu. Kazada, kamyonda bulunan Resul D. (31) yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.