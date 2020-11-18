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Samsun'da kamyonet yangını

Samsun’da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi Uzungazi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aykut Şahin'e ait olduğu öğrenilen 05 HE 370 plakalı 1988 model kamyonet alevler içinde yanmaya başladı. Mahalle sakinleri tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay 112'ye bildirildi. Yangın, bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Kamyonetten geriye demir yığını kaldı.

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