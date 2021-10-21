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Samsun'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı

Samsun’da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı.

Samsun'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safet Keskinsoy (61) idaresindeki 06 BKN 199 plakalı kamyon yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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