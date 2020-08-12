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Samsun'da kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı

Samsun’da kamyonun çarptığı bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da kamyonun çarptığı bir kişi ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Sinop karayolu Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ünal idaresindeki 55 K 7825 plakalı kamyon, tel örgüden atayarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen yaya Mehmet Y.'ye (38) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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