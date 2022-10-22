Samsun'da kan stoku yüzde 98 seviyesinde

Türkiye'de bulunan 18 kan merkezinden birine sahip Samsun'da kan stokları yüzde 98 seviyesine çıktı. Pandemi öncesi dönemi yakalayan Samsun Kızılay'ı bu oranla hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu ve Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun'daki kan stok durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Samsun olarak Türkiye geneli üzerinde bir istatistiğe sahip olduklarını söyleyen Başkan Ahmet Muştu, "Kızılay 2005 yılından beridir kan toplama işlemini yegane yürüten kuruluştur. Hastanelerimizde kan ihtiyacı olan hastalara bağışçılarımızdan toplanıp, gerekli kontrol ve stoklama işlemleri içerisinde hastanelere ulaştırılmaktadır. Kızılay bu durumu 2005 yılında yüzde 40'larda aldığı bir değer ile bugün yüzde 90'lara ulaşan çalışma neticesinde insanlara ulaştırabiliyor. Biz bugünlerde Türkiye genel ortalaması olarak yüzde 90'a yakın talepleri karşılayabiliyoruz. Bu durumu tabii ki de bağışçılarımız sayesinde karşılıyoruz. 2030 yılının Türkiye'sinde de hasta yakınlarımıza ‘hastanın kan ihtiyacı var, yakınlarınızı getirin kan bağışında bulunsunlar' dememek için kan ve talep karşılığını çok rahatlıkla yerine getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsun bölgemiz açısından değerlendirirsek, Türkiye geneli üzerinde bir istatistikle yüzde 98 gibi bir oranla Kızılay olarak hastanelerimizdeki kan ihtiyacını üstlenmekteyiz" dedi.

"Kan ihtiyacı hiçbir zaman bitmemekte"

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ise, "Bugün sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanların tedavi sürecinde kan bileşeni ihtiyacı olduğunda bu ihtiyaçları gönüllü ve düzenli bağışçıların yapmış oldukları kan bağışları sayesinde karşılanabilmektedir. Ülkemizde 18-65 yaş aralığındaki her vatandaşımız Kızılay'ın kan bağışı noktalarında kan bağışı için, kök hücre bağışçısı olmak için başvuruda bulunabilirler. Bizim vatandaşlarımızdan talebimiz kan ihtiyacının ne zaman nerede ihtiyaç duyulacağını önceden bilemediğimiz için, gönüllü ve sürekli bağışçılarımızdan ellerinden gelebildikleri kadar bağış yapmalarını isteriz. Şu anki kan stoklarımız ne kadar yeterli derecede olsa da kan ihtiyacı hiçbir zaman bitmemekte olduğu için vatandaşlarımızdan bu yönde nezaket göstermesini beklemekteyiz. 18-65 yaş arası vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışı yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.